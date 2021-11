A noite de segunda-feira, dia 29 de novembro, foi de festa no norte do país. Decorreu ontem a cerimónia de prémios que distingue os melhores atletas e figuras notáveis do Futebol Clube do Porto, a gala Dragões de Ouro.

Na passadeira vermelha espalharam elegância nomes conhecidos como Sérgio Conceição, a esposa do técnico do clube azul e branco e quatro dos seus cinco filhos, Sérgio Oliveira e a esposa, Vítor Baia, Rui Silva e ainda Joana Resende.

Confira na galeria os melhores looks da noite.

