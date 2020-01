Cristina Ferreira decidiu contrariar o tempo chuvoso e trouxe o verão para o estúdio com o look escolhido para a emissão d'O Programa da Cristina' desta quarta-feira.

Umas calças com estampado verdejante combinadas com um top verde e umas sandálias no mesmo tom fizeram assim esquecer as baixas temperaturas.

Nas redes sociais, onde habitualmente partilha os visuais, a apresentadora somou generosos elogios com a escolha. "Fresca e airosa", "Adoro o conjunto. Faz lembrar os dias bonitos de verão" e "Adorei", foram algumas das reações.

