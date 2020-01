'O Programa da Cristina' trouxe de volta o desafio que marcou o início do formato: a figura mistério. Cristina Ferreira recebeu num dos seus sofás uma figura pública disfarçada com as melhores técnicas de caracterização, o obejtivo é que até amanhã os seus espetadores consigam adivinhar quem está atrás da 'máscara'.

Para ajudar na resolução deste mistério, a apresentadora deu algumas pistas. A figura mistério tem filhos, tem um nome próprio invulgar, tem ligações ao teatro e o Papa João Paulo II foi importante na sua vida.

Nas redes sociais, os palpites dos espetadores dividem-se entre Cuca Roseta, Rogério Samora e Bibá Pitta.

E você, qual é o seu palpite?

