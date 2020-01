Ricardo Araújo Pereira foi um dos convidados a marcar presença na emissão especial de 'O Programa da Cristina', da SIC, em que a apresentadora celebrou um ano da estreia deste projeto de sucesso.

O humorista esteve no formato para falar sobre o seu regresso à SIC e no fim fez um balanço da animada entrevista com Cristina Ferreira.

“Estou exausto. Estou fisicamente esgotado. Eu sou uma pessoa que pratica desportos de combate, mas não aguente 15 minutos com a Cristina”, brincou o humorista em declarações ao programa 'Fama Show'.

