Os reis Harald e Sonja da Noruega encontram-se de viagem oficial à Jordânia e o primeiro encontro com os monarcas do país, Abdullah e Rania, não passou despercebido pela elegância da rainha.

Rania deslumbrou com vestido midi, estilo blazer, branco que lhe desenhava a silhueta na perfeição. A peça, do Atelier Izeta, foi combinada com um cinto igualmente branco, stilettos com padrão da Dior e uma carteira camel Atelier Izeta.

Um momento em que deu provas de toda a sua classe e feminilidade.