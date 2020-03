Ainda não confirmou nem desmentiu, mas desde o passado mês de fevereiro que a imprensa internacional diz que Sophie Turner está grávida.

Desde que a informação começou a circular no meios de comunicação, que a atriz tem estado no centro das atenções e os looks que tem usado nos últimos dias só têm alimentando mais as suspeitas.

Sophie tem sido vista com roupas largas, o que leva a especular que a jovem artista quer tentar esconder a 'barriguinha'.

Ainda este fim de semana, Turner foi 'apanhada' em vários momentos, na companhia do marido, Joe Jonas, e em todas as imagens aparece com visuais largos.

Depois de surgir nas ruas de Los Angeles com umas jardineiras, a atriz foi também vista com uma roupa mais desportiva, composta por leggings pretas e uma t-shirt larga.

Fotografias que estão a circular nas redes sociais. Ora veja:

