Arrancou esta terça-feira a 75.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, evento anual que premeia o melhor do cinema e no qual desfilam as celebridades mais badaladas do mundo da representação.

Depois de lhe termos mostrado os primeiros looks a destacarem-se na passadeira vermelha, realçamos agora os vestidos que na noite de quarta-feira, dia 18 de maio, mais deram que falar.

Dos clássicos aos mais ousados e arrojados, na galeria que agora lhe mostramos encontrará peças para todos os gostos.