A 75ª edição do Festival de Cinema de Cannes arrancou esta terça-feira, 17 de maio, e já começaram a desfilar os tão aguardados visuais.

Conhecida pela extrema elegância (e alguma ousadia), a passadeira vermelha de Cannes é uma das mais aclamadas do panorama do cinema e o primeiro dia do evento não ficou aquém do esperado.

Espreite na galeria os primeiros looks.

Leia Também: Glamour e ousadia: Os looks da passadeira vermelha da Met Gala