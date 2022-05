Esta terça-feira, 2 de maio, decorreu o evento mais icónico no que à moda diz respeito: a Met Gala. Foram muitas as estrelas que posaram na habitual escadaria - entenda-se, a passadeira vermelha - com visuais que deram nas vistas (uns mais que outros).

O tema deste ano era 'Gilded Age', época que nos remete para a moda dos finais século XIX, não tendo por isso faltado luvas, chapéus, roupa muito adornada, franjas e dourados no evento.

Sem dúvida que um dos visuais mais marcantes foi o de Blake Lively, inspirado na Estátua da Liberdade. Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker e Billie Eilish também não faltaram à grande festa.

Veja os visuais na galeria e partilhe qual o seu preferido.

Leia Também: Zendaya explica razão que a leva a falhar Met Gala