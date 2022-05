Para Dolores Aveiro a semana terminou em festa. Esta sexta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo marcou presença num batizado, no qual foi madrinha, e destacou nas redes sociais uma fotografia do look escolhido para a ocasião.

A matriarca impressionou os fãs com a escolha de um macacão, em azul e cor de rosa, blazer rosa e sapatos pretos, assim como os acessórios. Já o cabelo, optou por levar apanhado.

"Pronta para ser madrinha de batismo", escreveu na legenda do registo.

Espreite abaixo.

