Dolores Aveiro foi convidada no programa 'A Cave do Markl', de Nuno Markl, e fez questão de terminar a conversa com um gesto generoso, tendo oferecido ao radialista uma bola autografada.

"Trouxe esta bola para entregar ao seu filho. Como é sportinguista, ofereço de bom coração", disse.

"Devo dizer que fui sócio do Benfica", afirmou Markl, que acabou por ser interrompido pela ironia de Dolores. "Nem tudo é perfeito", respondeu-lhe a mãe de CR7.

O radialista acabou por explicar que não é fanático pelo clube dos encarnados e que o facto de ter sido sócio do Benfica se deve a uma razão simples: "Era a piscina que ficava mais perto da minha casa, dava-me jeito".

Veja o momento aqui.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Markl (@nunomarkl)

Leia Também: Dolores Aveiro faz coleção de objetos simbólicos de Cristiano Ronaldo