No dia 9 de março de 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle cumpriram a sua última obrigação enquanto membros do núcleo senior da realeza britânica, na sequência do processo de afastamento - 'Megxit'.

Na altura, o casal marcou presença na Commonwealth Service, uma cerimónia anual que aconteceu na Abadia de Westminster.

Para a ocasião, Meghan usou um vestido verde, conjugado com uma capelina do mesmo tom, tendo este se tornado num dos seus visuais mais icónicos.

Nesta galeria recorde este e mais nove visuais verdes usados pela duquesa de Sussex.

