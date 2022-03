Tânia Ribas de Oliveira antecipou a chegada da primavera com o visual escolhido para o programa 'A Nossa Tarde', da RTP, desta quinta-feira.

A apresentadora destacou-se com uma camisa com um estampado com olho turco em vários tons brilhantes. A vistosa peça é da marca portuguesa Singular e custa 21 euros.

Para alegrar ainda mais o visual, Tânia Ribas de Oliveira combinou a camisa com umas calças cor de laranja. Ora veja.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira fala carinhosamente de Mel e recorda Bauer