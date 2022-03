"Está quase a completar seis meses de vida, este doce que tem o nome certo: Mel". Foi com estas palavras que Tânia Ribas de Oliveira começou por descrever a recente imagem da amiga de quatro patas que partilhou na sua página de Instagram.

Uma publicação onde fala carinhosamente da cadelinha que se juntou à família no final do ano passado.

"Chegou de surpresa para os nossos filhos, em dezembro, e faz parte da família como se estivesse cá há muitos anos. E estará, se Deus quiser", disse.

"Ter um cão dá muito trabalho, principalmente ao princípio - é preciso educar, ensinar, impor regras com gentileza, firmeza e muito amor. E, depois de adquiridas, é só prazeroso partilhar uma casa com uma amiga nova, com um membro novo que chega de coração aberto à família", destacou, sem esquecer o patudo Bauer, que morreu no ano passado.

"Somos cinco. E, na memória e no coração, somos seis. O Bauer continua presente em muitas molduras pela casa (e continuará sempre) e no nosso coração eternamente. A Mel chegou há três meses e já não sabemos viver sem ela", rematou.

