Mais uma gala, mais um visual. Como é habitual, Cristina Ferreira usou a sua conta de Instagram para mostrar aos admiradores pormenores do look que escolheu para apresentar a gala do 'Big Brother Famosos' deste domingo, 13 de março.

Para a ocasião, como poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a apresentadora optou por um vestido curto e em tons de mostarda.

Destacaram-se ainda os brincos, com as letras 'BB', uma criação de Luís Borges. Já as sandálias, como a própria informou, foram compradas em Paris, França.

