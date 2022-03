Aconteceram esta segunda-feira, 14 de março, as comemorações do Dia da Commonwealth. Um evento particularmente simbólico para a casa real, que se fez representar com a presença de vários membros do núcleo sénior da realeza.

Pela primeira vez, a rainha Isabel II falhou as celebrações, tendo pedido ao filho mais velho, príncipe Carlos, que a substituísse. Contudo, foi Kate Middleton quem roubou todas as atenções.

A duquesa apareceu na Abadia de Westminster, em Londres, com um elegante sobretudo azul, uma criação Catherine Walker London, que combinou com acessórios e joias no mesmo tom. Veja na galeria.

O marido, príncipe William, também marcou presença e destacou-se pela escolha do tom da gravata, também azul, a combinar com o visual da duquesa.

Além de Carlos e dos duques de Cambridge, também Camilla, duquesa da Cornualha, esteve presente.

