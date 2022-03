Kate Middleton é uma mulher de muitos talentos e um deles a fotografia. Já foram várias as ocasiões em que a mulher do príncipe William partilhou na sua conta oficial de Instagram retratos dos filhos a propósito de dias especiais (aniversários).

Ora, segundo a curadora do palácio Claudia Acott Williams revelou à revista Us Weekly, há um significado especial por trás destas imagens.

"A duquesa de Cambridge é uma fotógrafa muito boa", começou por revelar à publicação. "Ela começou a lançar as suas fotografias dos filhos como forma de partilhar a sua evolução com o público... Ao lançar as suas próprias fotografias, mantém sobre o controlo da privacidade deles", sublinhou.

"Isto é pouco usual. É um tipo de intimidade que não temos normalmente. Cria uma perspetiva única. É muito inteligente. Traz o público para um lado realmente íntimo, enquanto continuam a conseguir manter a privacidade da sua vida familiar", sublinhou.

