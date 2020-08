Andreia Rodrigues despediu-se este domingo de um dos mais desafiantes projetos profissionais pelo qual deu a cara. Chegou ao fim este domingo, dia 9 de agosto, a terceira temporada do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'.

Esta foi edição diferente, gravada em tempo de pandemia e com uma série de novos desafios a serem contornados por toda a produção.

"Fim. Esta foi uma edição diferente das anteriores. Esta edição do 'Quem quer namorar com o Agricultor?' foi interrompida por uma pandemia. SIC e produtora (@fremantlept) decidiram que proteger participantes e equipa era o mais importante", lembra Andreia ao fazer nas suas redes sociais um balanço do projeto que agora termina.

"Conseguimos voltar, com muitas condicionantes, com muitas incertezas, ansiedades, mas com toda a dedicação, empenho de alma e coração. Se foi duro? Foi! Horas de viagem, na estrada, medidas de segurança, máscaras, distanciamento, a dureza de um país que vive uma luta contra um inimigo invisível, que na altura do confinamento fez com que tivesse de gravar a voz off no meu quarto enquanto a minha filha dormia, por exemplo. Não podíamos falhar com quem nos seguia! [...] Foi diferente do que imaginámos quando começámos, sim...mas foi incrível quando percebemos por tudo o que passámos", continua a apresentadora, que diz terminar este desafio com a sensação de "missão cumprida e com ela o sabor da vitória, de termos vencido provavelmente o maior desafio profissional das nossas vidas".

Como forma de assinalar o fim do programa lembramos-lhe aqueles que foram os melhores looks de Andreia Rodrigues na terceira temporada de 'Agricultor'.

