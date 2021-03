Sexta-feira é sinónimo de mais um programa 'What's UP TV', da SIC Mulher, e Carolina Patrocínio arrasou com a escolha do look de hoje.

A apresentadora escolheu um conjunto - calças e blazer - lilás, que conjugou com um crop top e sandálias brancas. Um visual que, aos olhos dos fãs, a deixou "bonita e luminosa".

Como é habitual, a escolha do modelito ficou a cargo do stylist Gonçalo Mello, que é também responsável por vários looks de Maria Cerqueira Gomes.

