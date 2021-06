Este domingo, 27 de junho, decorreu em Los Angeles, Califórnia, no Microsoft Theater a cerimónia dos Bet Awards, onde as mais diversas estrelas da música, sobretudo as ligadas ao mundo do rap, marcaram presença.

Na presente galeria, o prezado/a leitor/a poderá ver os looks que posaram na passadeira vermelha.

Muitos marcaram a diferença pela sua excentricidade e ousadia.

Veja e partilhe connosco aquele que o mais marcou.

