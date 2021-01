Apesar de todas as restrições, Paris arriscou e arrancou com mais uma Semana da Moda, tendo recebido um dos maiores ícones da atualidade. Bella Hadid viajou até à cidade do amor e espalhou estilo pelas ruas.

Esta terça-feira, mostrou-se fã de bombazine com um conjunto camel, de calças e blazer, que conjugou com uma camisa branca básica.

Um look que respira tendências. Clique na galeria e veja em detalhe o primeiro visual de Hadid na capital francesa.

Leia Também: Look. Irina Shayk aposta em combinação improvável para passeio higiénico