Esta terça-feira, dia 19, Adele desfrutou de uma noite a dois com o namorado, Rich Paul, no Staples Center, em Los Angeles.

O casal assistiu à partida de NBA dos Lakers contra os Warriors e, apesar de se tratar de um jogo, a artista fez-se notar na faceta mais sofisticada.

Adele apareceu com um visual Louis Vuitton: um conjunto em couro, castanho, que combinou com sapatos, sobretudo e carteira com o monograma da marca de luxo.

A sua elegância não passou despercebida e ganhou destaque nas redes sociais. Veja abaixo o look.

