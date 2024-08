No ano passado foi noticiado que Adele tinha-se casado com Rich Paul. Isto porque num espetáculo de Alan Carr, o humorista perguntou à plateia se alguém se tinha casado recentemente e Adele [que estava entre o público] gritou, em voz alta, "sim".

No entanto, as mais recentes informações parecem confirmar que a cantora está noiva, de acordo com a imprensa internacional.

Durante um espetáculo em Munique, na Alemanha, no dia 9 de agosto, a cantora respondeu a um fã que pediu a sua mão em casamento: "Não me posso casar contigo, já me vou casar".

Este momento ficou gravado e já foi parar às redes sociais. Veja na publicação abaixo.