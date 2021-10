Adele acaba de 'presentear' os fãs com um novo tema. Depois de ter estado desde 2015 sem lançar novas música, chega 'Easy On Me'.

A já está disponível no YouTube e é o primeiro single do álbum '30', que será lançado no próximo mês de novembro.

De referir que este novo trabalho chega depois do 'álbum '25', que foi dado a conhecer há seis anos.

