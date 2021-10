A vida de Adele não foi fácil ao longo dos últimos três anos, facto que foi agora relembrado pela artista a propósito do seu novo trabalho.

Após o anúncio do lançamento do single 'Ease On Me', que acontecerá a 15 de outubro, a cantora, de 33 anos, revelou na sua conta de Instagram que há muito que esperava pelo lançamento deste disco.

"Certamente não estava nem perto do que esperava estar quando comecei isto há três anos", referiu.

"Precisamente o contrário, na verdade. Confiei na rotina e na consistência para me sentir segura, sempre o fiz. E, no entanto, lá estava eu ​​conscientemente - até de bom grado, a lançar-me numa confusão labiríntica e num tumulto interior! Aprendi muitas verdades sobre mim ao longo do caminho. Derrubei muitas camadas, mas também criei outras", disse ainda.

Adele nota que depois de um caminho de autoconhecimento chegou a um momento da sua vida em que "nunca se sentiu mais em paz".

A cantora refere que o novo álbum testemunha um período turbulento da sua vida. "Reconstruí meticulosamente a minha casa e o meu coração desde então e este álbum narra isso. O lar é onde o coração está", completou.

A imprensa internacional adianta que o "período turbulento" se deveu à separação de Adele de Simon Konecki, que aconteceu em 2019.

