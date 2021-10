Foi durante uma recente entrevista à Vogue britânica que Adele revelou que investiu mais de 30 milhões de dólares, mais de 25 milhões de euros, em imóveis em Los Angeles. Propriedades que não conseguiria ter em Londres.

A cantora, de 33 anos, que comprou três sofisticadas habitações nos últimos cinco anos, disse: "O tipo de casa que tenho em Los Angeles nunca poderia pagar em Londres. Nunca".

A artista explicou que quando morava em Londres, grande parte do tempo era passado "num carro ou dentro de um prédio", acrescentando que queria estar num lugar com "ar fresco e onde pudesse ver o céu".

Declarações que levaram vários internautas a reagir nas redes sociais. "A Adele com o seu dinheiro não pode comprar uma casa em Londres? Estamos todos condenados", pode ler-se numa publicação no Twitter. "Ela é dona de três casas em Los Angeles, num total de 30 milhões de dólares, mas não pode comprar imóveis em Londres?", questionou outro internauta, segundo o New York Post.

