Esta quinta-feira, 19 de maio, Susana Vieira estreou-se em Lisboa, no Teatro Tivoli, com a peça 'Uma Shirley Qualquer'.

A reconhecida atriz brasileira, popular pelas suas marcantes personagens em novelas da Globo, contou com o apoio de várias figuras públicas.

Entre elas estiveram Luana Piovani, Aguinaldo Silva e ainda João Baião.

"Noite de estreia! Comecei com a amada e linda Luana Piovani e com o incrível Aguinaldo Silva e terminei descalça no restaurante do hotel. Feliz e realizada. Muitos amigos e muito amor em uma noite só. Obrigado a todos por tanto amor", afirmou Susana na legenda de uma publicação no Instagram.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: "Não sei quanto tempo vou estar na TV Globo. Mandaram muita gente embora"