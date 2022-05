Susana Vieira esteve esta terça-feira, dia 17, no programa 'Casa Feliz', da SIC, a propósito dos 60 anos de carreira que comemora este ano. Em conversa com João Baião e Diana Chaves, a estrela brasileira abriu o coração para falar de vários aspetos da sua vida privada e profissional, nomeadamente da forma como diz ser tratada pela imprensa do seu país.

"A imprensa brasileira desrespeita-me porque eu digo que tenho uma carreira de 50 anos, na mesma empresa, sem nunca ter parado, a fazer cinema e teatro em simultâneo", lamentou.

"Não sei quanto tempo vou ficar na TV Globo. Eles têm mandado muita gente embora", continuou, frisando que os cortes são resultado da crise provocada pela pandemia.

Mais à frente na conversa, a atriz realçou que fica enternecida pelo reconhecimento que recebe em Portugal: "Acho que o povo português me respeita mais do que o brasileiro. Dão muita atenção à vida, à história".

Vale lembrar que Susana Vieira está a passar uma temporada em Portugal com a peça 'Uma Shirley Qualquer', que vai estar em exibição no Teatro Tivoli, em Lisboa, de 18 a 21 de maio.

