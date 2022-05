Susana Vieira está em Portugal com a peça 'Uma Shirley Qualquer', projeto que a levou ao programa 'Casa Feliz', da SIC, para estar à conversa com Diana Chaves e João Baião.

Ao explicar que a peça é um monólogo centrado numa mulher que "fala com as paredes" e é "casada há 25 anos com um marido grosseiro", a atriz acabou por lançar críticas aos antigos companheiros.

"Vou dizer tudo, mas sem dizer nomes. Tenho medo de ser censurada ou processada. Mas não vou falar coisas horrorosas. A minha vida foi maravilhosa. Nomes de maridos eu não falo, mas digo que foram péssimos, quase todos. Eu não sei se é o homem brasileiro, não sei se fui eu. Não sei se eles vieram atrás da Susana Vieira a achar que eu estou com o cofre cheio. Só sei que tive muito problema", atirou.

"Não fiquei traumatizada com nada. Eu mando em embora, mas levo anos a mandar embora, porque é difícil mandar homem para fora de casa", rematou.

Vale lembrar que a atriz brasileira foi casada cinco vezes, com Régis Cardoso, Rubens de Falco, Marcelo Silva, Carson Gardeazabal e Sandro Pedroso.

A relação mais polémica foi com Marcelo Silva, que, segundo a revista Quem, a atriz acusou de ter lhe roubado dinheiro e joias.

