O Ohai Nazaré é para ser desfrutado em família e, isso, inclui os membros animais. Os cães e gatos são bem-vindos a este espaço de natureza de 8 hectares, situado na maior reserva ecológica de pinhal da Península Ibérica, onde vão encontrar espaço para se exercitarem e refrescarem, zonas onde podem estar com os donos e passar uns dias de felicidade em família.

Sempre com trela, os animais são convidados a circular nas zonas comuns e exteriores no resort onde vão poder desfrutar de ar puro e muita natureza. Podem dar um passeio em todo o espaço, ou petiscarem algo com os donos na esplanada do restaurante.

Impossibilitados de mergulharem nas piscinas, têm em exclusivo para si chuveiros dispersos ao longo do espaço onde se vão poder refrescar. Para além das zonas aquáticas, e mesmo com trela, os animais não podem circular em zonas interiores comuns, como os restaurantes, sala de convívio, Kids Club, ginásio, campo de vólei e de padel.

De acesso independente e ao ar livre, todos os alojamentos são convidativos para uma estadia agradável. Em termos de espaço, destaca-se a varanda, que todos possuem, e onde é possível aproveitar as refeições mais familiares ou momentos de relaxamento.

O resort não aceita cães de raças consideradas potencialmente perigosas – consultar a lista. O resort aceita cães e gatos até dois por alojamento. É obrigatório o uso de trela nos espaços comuns exteriores e o transporte do certificado de vacinação válido.

Não deixe de explorar a região da Nazaré

Existem várias praias da Nazaré a cerca de 2km de carro, muitas opções de desportos aquáticos, oportunidade de andar a cavalo ou ter uma experiência todo-o-terreno, passear de bicicleta ou explorar algumas localidades pitorescas, como a vila da Nazaré, Óbidos e Fátima.