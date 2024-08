1. Paris (França)

Já seria de esperar que a capital francesa estivesse nesta lista, não é verdade? A Cidade Luz, também considerada a cidade do amor, é um cliché que nunca falha. Paris emana romance seja pelos casais que passeiam perto do rio Sena, pelos jantares à luz das velas nos bistrots, pelos pedidos de casamento em frente à Torre Eiffel e pela música típica tocada por acordeonistas na rua. São muitos os elementos românticos que fazem parte desta cidade e que a tornam merecedora da sua visita.

A fazer: Viagem de balão de ar quente, workshop de macarons, aventura em Montmartre, pequeno-almoço parisiense, jantar no Sena e pôr do sol nas alturas.

2. Bali (Indonésia)

Se praia e vida noturna estão incluídas na sua lista de férias de sonho, Bali é o destino que procura. Dirija-se a esta cidade e disfrute, durante o dia, das belas praias de água cristalina e areia branca ou preta vulcânica, onde pode caminhar de mãos dadas com o seu amor. Aproveite ainda para visitar os templos e santuários históricos e conheça mais sobre a religião dos habitantes da região. À noite são vários os espetáculos de luz e festas movidas ao som de DJs, onde pode dançar até cair.

A fazer: caminhada ao nascer do sol, aula de cozinha, massagem a dois, visita aos campos de arroz e à floresta de macacos e espetáculo de Kecak no Templo Uluwatu.

3. Porto (Portugal)

O nosso país também proporciona muito romance para quem deseja ir para fora cá dentro. A Invicta oferece uma viagem até ao passado através das suas ruas calcetadas, monumentos barrocos, pequenos negócios e lojas locais e fábricas portuárias. O Vale do Douro, conhecido pelas suas caves e vinhas, que produz o famoso vinho do Porto há mais de dois mil anos, permite-lhe conhecer um pouco da história e cultura não só da região como do país. Apesar de histórica, a cidade conjuga tradição e modernidade, fazendo do Porto um destino ideal para todos os gostos e idades.

A fazer: prova de vinho do Porto, cruzeiro no Douro, passeio nos Jardins do Palácio de Cristal, piquenique no parque da Fundação Serralves e jogo de exploração em casal.

4. Nova Iorque (EUA)

A Big Apple é uma das melhores cidades para quem é fã da agitação e animação das grandes metrópoles. Tudo o que precisar e desejar está disponível em Nova Iorque, independentemente da hora do dia. A vida noturna é um dos aspetos que a fazem destacar-se assim como as suas célebres zonas que serviram de palco para variados filmes, séries e livros, lojas e feiras vintage, museus, parques e a típica finger food.

A fazer: passeio de bicicleta por Central Park, experiência de RV, diversão em Coney Island, excursão gastronómica, concerto de jazz, visita ao aquário e ao jardim zoológico.

5. Buenos Aires (Argentina)

Nesta bela cidade não vão faltar atividades para experimentar, desde o entretenimento ao vivo aos restaurantes e bares em bairros como La Boca, onde pode assistir a envolventes performances de dança Tango, ou El Caminito, conhecidos pelas suas casas e lojas de cores vibrantes, que dão vida à zona.

A fazer: espetáculo de Tango, degustação de carnes, dia num rancho, passeio de barco pelo Delta de Tigre, visita guiada ao Palacio Barolo e energia com Bomba de Tiempo.

6. Quioto (Japão)

A antiga capital japonesa é considerada um dos destinos mais românticos do país, albergando castelos de shogun, trilhos e bosques ladeados de bambus, templos, palácios históricos, termas e rios decorados pelas flores que renascem na primavera. Esta é a cidade perfeita para os casais disfrutarem de paisagens bonitas e da natureza sem se afastarem muito da cidade, repleta de excelentes restaurantes e pontos turísticos.

A fazer: cerimónia de chá, excursão a Gion e espetáculo de Geisha, aula na fábrica de ramen, degustação de sake, lanche com pugs e passeio pela floresta de bambu.

7. Marraquexe (Marrocos)

As cores, os aromas e os sons tornam Marraquexe num lugar que desperta os sentidos. Também conhecida como a Cidade do Luxo, devido aos seus palácios ornamentados, spas e centros de bem-estar luxuosos, esta cidade traz o romance para uma região onde se encontram tanto elementos tradicionais como contemporâneos.

A fazer: safari no deserto, voo de balão de ar quente, oficina de cerâmica, visita ao Jardim Majorelle, jantar com espetáculo folk, compras nos souks e banho Hammam.

8. Reiquiavique (Islândia)

Não há cidade no norte da Europa mais apaixonante do que Reiquejavique. A sua atmosfera única envolvida por géiseres, crateras e as Auroras Boreais fazem qualquer casal esquecer-se do frio e manter a chama acesa.

A fazer: excursão pelo Círculo Dourado, observação de baleias, mergulho na Lagoa Azul, visita à Lagoa Glacial, descoberta das cavernas de lava e snorkeling em Silfra.

9. Udaipur (Índia)

Udaipur é, frequentemente, apontada como a cidade mais romântica da Índia. Situada no Rajastão, atrai casais do mundo inteiro principalmente devido aos seus palácios, lagos cintilantes e gastronomia incrível que a tornam num íman turístico.

A fazer: excursão na vila cultural, jantar aéreo, aula de arte jaimini, visita ao City Palace, viagem de lancha, passeio a cavalo, paragliding, e trekking na Montanha Aravali.

10. Cidade do Cabo, (África do Sul)

A cidade mais antiga da África do Sul é também o lar da cultura e de uma atmosfera cosmopolita. Este é um destino que oferece uma combinação única de beleza natural, história e cultura, assim como uma variedade de atividades que prometem umas férias divertidas e apaixonantes.

A fazer: viagem no funicular Flying Dutchman, praia com pinguins, passeio de mota pelas dunas Atlantis, surf na areia, mergulho com tubarões e caminhada na Table Mountain.

Siga as sugestões do Felizes.pt e tenha umas excelentes férias!