Opte por um alojamento com quartos separados

Pode ser difícil ter algum romance com os filhos na cama ao seu lado. Considere reservar quartos de hotel adjacentes, uma suíte ou alugar um apartamento ou casa de férias com vários quartos. Desta forma, pode ter o seu próprio espaço separado, sem descurar de um local confortável onde consegue manter os seus filhos debaixo de olho. Durante a tarde, enquanto os seus filhos fazem a sesta ou à noite, quando os pequenos já estiverem a sonhar com todas as aventuras que as férias ainda lhes reserva, aconchegue-se à sua paixão e veja um filme ou a vossa série preferida. Aproveite esse momento para abrir uma garrafa de vinho ou espumante e deliciar-se com uns morangos e chantilly com o seu par romântico. Se estas opções não estiverem dentro do seu orçamento, tente encontrar um quarto de hotel com uma varanda, para que tenha algum espaço ao ar livre para estar a sós com o seu cônjuge de vez em quando.

Procure um hotel com Kids’ Club

Alguns hotéis dispõem do serviço Kids’ Club (Clube para Crianças, em português) - um espaço dedicado a atividades para crianças durante o dia. Reservar um hotel familiar com esta opção vai dar-lhe bastante tempo livre para estar apenas com a sua cara-metade. Tire proveito desta ocasião para relaxar na praia de cocktail na mão, fazer uma massagem a dois, dar um passeio a sós pela cidade ou simplesmente para descansar da agitação diária.

Se sempre quis fazer um cruzeiro, saiba que esta é outra forma de ter umas férias românticas, mesmo quando as crianças estão a viajar consigo. As principais companhias de cruzeiros oferecem, frequentemente, o serviço de Kids’ Club e até de babysitting para o período da noite.

Contrate um serviço de babysitting

Contratar alguém que forneça o serviço de babysitting durante as suas férias é uma excelente oportunidade de pôr em prática o romance e criar momentos inesquecíveis a sós. Dependendo do local onde se encontra, do seu orçamento e nível de conforto, encontrar a pessoa certa para cuidar dos seus filhos pode ser uma tarefa fácil. Muitos hotéis conhecem babysitters e podem dar-lhe ótimas recomendações de profissionais experientes. Se estiver numa cidade onde habitam amigos ou família sua, verifique se conhecem alguém que possa dar um olhinho à pequenada ou utilizar diretórios nacionais de babysitting. Em último caso, pode sempre contratar um(a) babysitter da sua confiança e levá-lo(a) consigo nas suas férias. Esta é a opção mais dispendiosa, mas também é aquela que lhe vai deixar mais tempo livre para passar com a sua alma gémea.

Traga a sua família

Se, por outro lado, não puder suportar uma despesa com babysitting ou simplesmente não estiver preparada para deixar os seus filhos com desconhecidos, viaje com a sua família. Certamente que os seus pais não se importam de passar a noite ou mesmo o dia inteiro com os netinhos. Quem diz pais, diz sogros, tios, primos ou amigos. O importante é deixar os miúdos com alguém em quem confie.

Se tiver casais amigos também com filhos, melhor ainda. Uma vez que estão na mesma situação, cada casal pode tirar uma noite à vez para poderem passar algum tempo sozinhos, enquanto o outro casal toma conta das crianças. Não só os pais relaxam, como os filhos divertem-se ao máximo.

Tome atenção aos pequenos gestos

O romance nas férias não tem de estar associado apenas a tempo a sós. Aliás, são muitos os casais que não têm de todo a oportunidade de poder ficar sozinhos. Pequenos gestos simples, como dar a mão, um abraço ou um elogio inesperado no meio da agitação e, por vezes, caos, podem ser atos muito românticos. Faça com que o seu cônjuge se sinta valorizado e certifique-se de que o sentimento é recíproco.

Se há algo mais importante que todas as dicas sugeridas pelo Felizes.pt, é que aproveite o momento, acima de tudo. Reflita sobre as férias e reconheça a sorte que tem em poder estar naquele exato local com a sua família e em ter ao seu lado um parceiro para a vida. Aposte no romance e tenha umas excelentes férias!