Em fevereiro, o cúpido invade as ruas de Norte a Sul do país e Portugal vive intensamente uma fase onde as demonstrações de afeto e carinho se fazem prevalecer.

É a altura ideal para aquela escapadela a dois, comemorando o que a vida tem de mais importante. A Small Portuguese Hotels ajuda-o a tornar o momento ainda mais especial.

Veja algumas opções de hotéis românticos à altura da ocasião

L'AND VINEYARDS RESORT

Land Vineyard - Montemor-o-Novo

O L’and Vineyards é um admirável resort de 5 estrelas em Évora, com adega, Spa, e um restaurante que proporciona uma experiência gastronómica inesquecível, à base de produtos locais e frescos.

Este hotel oferece também maravilhosas paisagens alentejanas e permite a abertura total do teto das Sky View Suites, brindando os hospedes com a oportunidade de passar uma noite debaixo das estrelas.

SERENADA ENOTURISMO

SERENADA ENOTURISMO créditos: Small Portuguese Hotels

Rodeado por vinhas, envolto na paisagem que se estende da serra até ao oceano, o pitoresco A Serenada Enoturismo dispõe de uma adega onde os hóspedes podem saborear os famosos vinhos da Serra de Grândola.

Com piscina exterior, uma biblioteca, uma sala com lareira e inúmeros terraços para desfrutar dos espaços exteriores, a sua decoração individualizada conjuga arquitetura e design contemporâneos com apontamentos decorativos tradicionais.

TOREL AVANTGARDE

TOREL AVANTGARDE créditos: Small Portuguese Hotels

Este boutique hotel situado no centro do Porto oferece história relacionada com o artesanato português. Os hóspedes podem aproveitar as vistas panorâmicas sobre o rio Douro e acompanhar o que os olhos observam com um delicioso copo de vinho.

As piscinas ocupam os espaços exterior e o interior, perto do spa. Este é um lugar para descobrir e estimular todos os sentidos em cada um dos pequenos momentos lá vividos, principalmente com a sua cara metade.

EVIDENCIA BELVERDE

EVIDENCIA BELVERDE créditos: Small Portuguese Hotels

No distrito de Setúbal, perto de magníficas praias, campos de golfe, adegas e paisagens soberbas, o Evidencia Belverde Atitude Hotel é perfeito para umas férias relaxadas longe do stress do dia a dia.

Este hotel de 4 estrelas disponibiliza ainda um restaurante, um bar, um spa e piscinas interiores e exteriores.

VILA FOZ HOTEL & SPA

Vila Foz Hotel & Spa créditos: Small Portuguese Hotels

Um palácio em frente ao mar, este emblemático edifício numa das avenidas mais nobres da cidade do Porto, e com vistas deslumbrantes para o mar, é o hotel ideal para um programa romântico a dois.

Aqui usufrui de uma tranquilidade ímpar e ao mesmo tempo, está próximo da vibrante vida da cidade. Proporciona momentos de descontração nos jardins do hotel ou no SPA com vista para o Atlântico.

Convida a saborear a gastronomia local nos restaurantes Vila Foz e Flor de Lis, e ainda a visitar e usufruir dos inúmeros programas na cidade.

SANTA BARBARA BY SINGULAR PROPERTIES

SANTA BARBARA BY SINGULAR PROPERTIES créditos: Small Portuguese Hotels

Um santuário ecológico em São Miguel, plantado no topo da falésia mesmo em cima da praia de Santa Bárbara, única com as suas areias negras, que contrastam de forma mágica com o azul do Oceano e com os vários tons de verde das montanhas que servem de cenário de fundo.

Momentos de relaxamento e lazer passam-se entre a piscina de água salgada, com camas de pedra e vista para o oceano, ou em massagens terapêuticas no Centro Wellness & Fitness ou rodeado pela natureza.

Se considera mais romântico fazer ver as opções em conjunto, opte por um voucher SPH. Com validade de um ano, esta é a melhor solução para que a escolha de uma fuga a dois seja ponderada e no local ideal, com o amor que a época pede. São mais de 140 opções de hotel de Norte a Sul do país e os são vários os valores disponíveis, começando nos 25 euros.