O Dia Mundial da Criança está quase chegar e um pouco por todo o país há hotéis ideais para férias e escapadas em família.

Eis seis sugestões de alojamento onde as crianças não só são bem-vindas, como as suas estadias são pensadas ao pormenor.

NOITES DE CINEMA, MINI GOLFE E MANICURE INFANTIL? SIM, NO PENHA LONGA RESORT

créditos: Penha Longa Resort

Dormir numa tenda tipi, jogar mini golfe, percorrer trilhos de bicicletas ou fazer uma manicure infantil no spa são apenas algumas das atividades disponíveis para os mais pequenos no Penha Longa Resort.

Implantado no sopé da Serra de Sintra, a natureza é a melhor aliada das brincadeiras, dos passeios e do desporto, tudo ao ar livre. E querendo, também dá para gastar energias a dar mergulhos na piscina.

O descanso faz-se na Noite de Cinema, acompanhada das inevitáveis pipocas. Por último mas não menos importante, até dezembro o resort criou um pacote especialmente dedicado às crianças: Kids Stay & Eat For Free (inclui dormida num quarto de luxo; pequeno almoço para 2 adultos e 2 crianças - até aos 12 anos; refeições para crianças menores de 12 anos de idade. A partir de € 180 por noite).

O CENÁRIO IDEAL PARA PEQUENOS EXPLORADORES DA NATUREZA | CASA DAS PENHAS DOURADAS

créditos: Casa das Penhas Douradas

A 1500 metros de altitude, o reino encantado da Casa das Penhas Douradas é o destino perfeito para miúdos (e graúdos) que gostem de contacto com a natureza, caminhadas ao ar livre, passeios de bicicleta pela montanha e muitos mergulhos na piscina interior do hotel, sempre resguardada e segura.

Todos os quartos têm vista panorâmica e, nos espaços comuns do hotel, há jogos para fazer em família, num ambiente confortável e intimista, com a serra da Estrela como pano de fundo.

CHÁ E SCONES À MEDIDA DOS MINI HÓSPEDES DO REID’S PALACE

créditos: Reid’s Palace

No Reid’s Palace, a Belmond Hotel, Madeira, as estadias dos hóspedes são levadas muito a sério: à chegada, todas as crianças recebem um kit de pinturas e o peluche Zarco, o lobo marinho que é mascote deste hotel centenário.

E além do clube Fun@Reid’s - uma réplica das casinhas de Santana, repleta de jogos no interior e no espaço exterior com uma piscina infantil - há ainda uma lista de atividades e experiências exclusivas para os mais pequenos, como workshops de bolo do caco e de mocktails, a apanha da banana na plantação do hotel ou uma caça ao tesouro.

E porque as tradições são para todos, há também uma versão infantil da famosa hora do chá e scones do Reid’s. O pacote Families First oferece ainda uma série de condições especiais e descontos até 50%.

FAZER SURF E CAMINHADAS NUMA ILHA ENCANTADA | SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara @Singular Properties créditos: Luis Ferraz

Aulas de surf, piqueniques, caminhadas à descoberta das maravilhas de São Miguel e jantares em família são apenas algumas das atividades disponíveis no Santa Bárbara, o primeiro eco-beach resort dos Açores, um lugar mágico construído numa simbiose perfeita com a Natureza e a paisagem envolvente: uma praia de areias negras, o azul do Atlântico e os vários tons de verde das montanhas.

FÉRIAS DE LUXO NUM RESORT PARA FAMÍLIAS | MARTINHAL

créditos: Martinhal Family Hotels & Resorts

Fundado em 2010 por Chitra e Roman Stern, o Martinhal Family Hotels & Resorts foi pensado para famílias, e oferece uma experiência de férias de luxo com instalações family-friendly de excelência, em duas das zonas mais prestigiadas de Portugal: Martinhal Sagres Beach Family Resort e Martinhal Quinta Family Golf Resort, no Algarve e Martinhal Cascais Family Hotel e Martinhal Chiado Family Suites, em Lisboa.

Dos espaçosos quartos de hotel com varandas com vista sobre o mar, às grandes casas de família com jardim, o Martinhal Sagres, o primeiro hotel do grupo, encerra em si o melhor de todos os mundos. Uma localização paradisíaca em pleno Parque Natural da Costa Vicentina e acesso privilegiado à Praia do Martinhal, associados a um conjunto de serviços de luxo pensados ao pormenor para tornar estas nas melhores férias em família de sempre, com privacidade, qualidade e segurança.

PLANTAR UMA HORTA E PASSEAR A CAVALO NO SÃO LOURENÇO DO BARROCAL

créditos: São Lourenço do Barrocal

No coração do monte alentejano do São Lourenço do Barrocal, há um espaço inteiramente dedicado às crianças. Nele, os mais pequenos podem criar estórias em torno de uma cozinha de brincar ou de uma tenda de circo, pintar com lápis de cera, partilhar jogos de tabuleiro, consultar livros e ver filmes animados. Mas há muito mais para descobrir fora da sala de brinquedos.

Construir casas para pássaros, plantar uma horta, caçar um tesouro, andar de bicicleta, passear a cavalo ou às cavalitas do burro Jerónimo, são algumas das actividades sugeridas. Destacam-se duas novidades: a construção de ninhos e a horta das crianças.

Na primeira, unindo o desafio das manualidades com o interesse por saber mais, os pequenos ornitólogos vão poder construir dois tipos de ninho em madeira e de um comedouro. Depois de concluída a tarefa, podem partir à aventura e observar as espécies que sobrevoam e habitam a herdade com a ajuda de um especialista da Portugal Birds & Trails.

A esta atividade junta-se uma outra sugestão, conhecer a origem da comida que chega ao prato com uma visita à horta. Lá, as crianças vão aprender os ciclos da natureza e a cultivar e colher alguns legumes com a ajuda do hortelão.