O Mercure Lisboa Almada é um refúgio que oferece mais do que apenas uma estadia confortável; proporciona uma imersão na cultura e história de Almada. Cada andar do hotel está decorado para refletir diferentes aspetos da cidade, desde os seus monumentos até à sua gastronomia. David Pólvora, Marketing and Communication Manager do Mercure Lisboa Almada, sublinha que "cada piso está dedicado a uma parte da tradição da cidade", permitindo aos hóspedes uma conexão imediata com o espírito local.

Este compromisso com a cultura local distingue o Mercure Lisboa Almada, oferecendo uma experiência que transcende a estadia convencional. Situado numa cidade rica em história e charme, David Pólvora descreve Almada como "cheia de história em que cada esquina é uma nova descoberta". A localização privilegiada do hotel, próxima às praias da Costa Caparica e ao vibrante centro de Lisboa, é outra vantagem destacada, acrescentando: "estamos numa envolvente muito confortável e tranquila, com uma proximidade incrível ao rio e a toda a linha da Costa Caparica."

Sentir-se em casa

A autenticidade e o acolhimento próximo e personalizado são marcas distintivas dos hotéis Mercure. No Mercure Lisboa Almada, estas características são elevadas pela dedicação da equipa em fazer os hóspedes sentirem-se como em casa. David Pólvora enfatiza que "a nossa equipa está sempre disposta a superar as expectativas e a proporcionar uma experiência personalizada e inesquecível para os clientes."

Um das bebidas frescas e preparadas no momento que pode consumir no Mercure Lisboa Almada créditos: ROBERTO MAROTO

Trabalhar em Almada é, para David, uma experiência gratificante. A proximidade à natureza e a riqueza histórica da cidade fazem de Almada um lugar especial para viver e trabalhar. "Almada é uma cidade multicultural e cheia de vida, com uma energia tranquila que me faz sentir em casa", afirma.

A inspiração local está profundamente enraizada em cada aspeto do Mercure Lisboa Almada. Os corredores do hotel são uma extensão da cidade, cada um dedicado a uma parte da tradição de Almada, como o Cristo Rei, o mar, o porto de Cacilhas e a gastronomia local. Esta integração permite aos visitantes não apenas alojarem-se, mas também mergulharem na essência e no encanto da cidade.

A ligação de Almada ao rio Tejo e ao mar é uma das suas características mais distintivas. David Pólvora destaca que poucos lugares conseguem combinar tão bem a proximidade a uma capital vibrante como Lisboa com a tranquilidade de uma cidade costeira. Esta singularidade, aliada à hospitalidade e à genuína gastronomia, torna os habitantes de Almada verdadeiramente especiais.

Pormenores do Mercure Lisboa Almada ROBERTO MAROTO

A não perder

Entre as experiências imperdíveis em Almada, David Pólvora recomenda uma visita ao Cristo Rei, passeios pelo Tejo, explorar a zona portuária de Cacilhas e, claro, um passeio de barco ao pôr-do-sol. Ele também sublinha a importância de provar os sabores do mar, especialmente as cataplanas, o marisco e as caldeiradas, que são especialidades locais.

A rotina matinal dos almadenses, que inclui assistir à chegada dos pescadores com o peixe fresco, é um exemplo da vida autêntica da cidade. Este hábito, preservado ao longo dos anos, mostra a forte ligação dos habitantes ao mar e à sua tradição.

Por fim, David Pólvora destaca a importância de receber bem os visitantes e transmitir-lhes o espírito local. "Saber como receber os visitantes é essencial", afirma. A simpatia e a proximidade são características que os hóspedes valorizam e que refletem o caráter dos habitantes de Almada. Entre as dicas para viver a cidade como um verdadeiro almadense, David Pólvora menciona a vista magnífica do miradouro da Fonte da Telha, a gastronomia local, as praias da Costa Caparica, a oferta cultural rica e a acessibilidade dos transportes públicos.