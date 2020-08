Viajar com crianças durante um longo período de tempo, pode ser um verdadeiro pesadelo.

A BMW partilha 6 dicas para transformar a sua viagem numa aventura.

1. Menos é mais

Antes de fazer uma viagem com crianças, os pais devem planear a mesma de uma forma detalhada. Para ajudar todos a permanecerem relaxados, o ideal é evitar percorrer mais de 500 km num só dia.

Nesse sentido, irá ser possível manter as crianças ocupadas a essa distância, sem desejar nunca ter saído de casa. Fazer pausas para descansar, a cada 2 horas, é uma obrigação!

2. No lugar certo, à hora certa

Se possível, tente evitar longas viagens no início ou no final das férias escolares. O trânsito é irritante e as crianças ficam entediadas no banco de trás e podem, rapidamente, transformar-se num teste de nervos.

O melhor é planear um dia descontraído de férias em casa para evitar o trânsito. Use aplicações de trânsito para poder ver qual a melhor altura para dar início à viagem.

3. Sair mais cedo, para chegar mais cedo

Tente sair de casa antes do amanhecer. As crianças ainda estarão cansadas e provavelmente dormirão por um longo período de tempo, enquanto os pais podem usufruir da viagem.

O período da tarde também pode ser perfeito para realizar uma viagem, visto que crianças mais pequenas dormem regularmente a sesta.

4. Lanches de emergência

Crianças com fome são crianças complicadas. Felizmente, o oposto também é verdade, e pode ser bastante fácil entreter as mesmas com comida.

O importante é planear intervalos para as refeições e também preparar alguns snacks pelo caminho. Habitualmente, frutas e legumes cortados funcionam bem, mas é importante não esquecer de levar alguns biscoitos e doces para aqueles momentos críticos.

5. Pausa para fazer xixi!

Nem pergunte aos seus filhos se eles precisam ir ao WC durante o intervalo - basta mandá-los. Pesquise na Internet por áreas de descanso.

Para garantir a segurança, os pais devem levar uma muda de roupa para cada criança. Isso também pode ser útil se o tempo ficar mais quente ou mais frio do que o esperado.

6. Tempo de viagem é tempo de brincadeira

As crianças ficam calmas quando têm algo para fazer. O equipamento básico para mantê-los ocupados inclui: papel, lápis de côr e livros para colorir.

Se o humor deles começar a piorar, os pais terão que pensar em algo como músicas, histórias ou jogos. Por que não contar todos os veículos que vê na estrada?