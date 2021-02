Uma nova tendência está a surgir no cenário de casamentos em Las Vegas. Os casais estão a renunciar aos casamentos tradicionais em espaços fechados e, em vez disso, optam por trocar os seus votos num dos vários locais panorâmicos ao ar livre na região.

Como é o caso do Valley of Fire (Vale do Fogo) que tornou-se recentemente num dos principais destinos para casais que procuram casar na Sin City.

O Valley of Fire State Park encontra-se apenas a 80 quilómetros da Vegas Strip. O seu nome deve-se às formações de arenito vermelho profundo que parecem materializar-se no solo. Estas formações rochosas únicas, juntamente com o impressionante cenário do deserto, fazem do Valley of Fire um lugar verdadeiramente incrível para casamentos.

Veja aqui as fotos deste e outros locais em Las Vegas para casamentos ao ar livre:

Na opinião da Scenic Las Vegas Weddings, um destino local para casamentos e empresa de fotografia, revela que a razão por este vale ser tão popular neste momento prende-se com o facto de as pessoas quererem casar em sítios épicos.

"Valley of Fire oferece uma paisagem do outro mundo que precisa ser vista para crer. O pôr do sol é uma das horas mais solicitadas do dia para a realização da cerimónia no Valley of Fire - com o cair da noite, os raios de sol iluminam as rochas como se toda a paisagem estivesse em chamas", descreve a empresa.

"Os casais vêm para Las Vegas para fugir ou se casar", diz o proprietário do Scenic Las Vegas Weddings, Trey Tomsik. "Nos últimos seis meses, notamos um grande aumento na procura de casais que desejam casar no Vale do Fogo. Procuram algo diferente do estereótipo casamento Elvis na habitual Strip".

Outro dos locais populares para casamentos próximo de Las Vegas é a cidade fantasma de Nelson, a uma hora da Vegas Strip, com a sua nova capela para casamentos ao ar livre.

Estes destinos permitem que os casais se casem e, ao mesmo tempo, sigam as melhores práticas de distanciamento social.