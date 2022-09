Melgaço celebra o Dia Mundial do Turismo com um programa repleto de atividades, numa parceria com diferentes entidades do concelho. A ação assume-se como uma forma de convidar os turistas a descobrirem o destino de natureza mais radical de Portugal.

Entrada gratuita nos espaços museológicos, provas de alvarinho, oferta de noites de acampamento em parques de campismo, descontos em atividades, visita a quinta de alvarinho, trilho pedestre e workshop sobre plantas aromáticas e medicinais do Parque Nacional Peneda-Gerês são as sugestões para assinalar o Dia.

A rota cultural vai permitir a visita a vários pontos do concelho, já que os espaços estão dispersos pelo concelho: Torre de Menagem, o Espaço Memória e Fronteira, o Museu de Cinema - Jean Loup Passek e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro. Os turistas poderão ainda visitar a Porta de Lamas de Mouro, umas das Portas do Parque Nacional da Peneda Gerês, um espaço com exposição permanente sobre o contexto histórico-geográfico desta área protegida. Poderão ainda visitar a Loja Interativa de Turismo (no centro da Vila de Melgaço).

No Solar do Alvarinho haverá a possibilidade para um brinde, com alvarinho, claro: o espaço promove provas gratuitas, proporcionando ao visitante a oportunidade de provar os magníficos vinhos da região, num ambiente acolhedor.

O convite estende-se ainda para praticar atividades de desporto de natureza e radical com as empresas Montes de Laboreiro, Melgaço Radical, Ecotura, Coraltours e JustNatur. Se pretender pernoitar em Melgaço existem descontos nos parques de campismo das Termas de Melgaço e de Lamas de Mouro. Ainda um Welcome Drink no restaurante Miradouro do Castelo e visita à Quinta de Soalheiro com prova de vinhos.