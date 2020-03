Numa visita ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos (CITA) – no âmbito do programa de património do Festival Terras sem Sombra –, começamos a desenredar os novelos da arte tapeteira que, qual fio de Ariadne, nos leva numa viagem que começa nos campos em redor da vila arraiolense. Aqui se apascentavam ovelhas de raça merina que, aos primeiros alvores da Primavera, eram tosquiadas à tesoura. Obtida a matéria em bruto, começava o longo processo de transmutação. Primeiro, eram as lavagens que a livravam das impurezas, depois, vinham mãos de mulher para a desembaraçar e transformar em pequenos flocos, a chamada carmeação.

Antes de se tornarem fio, as fibras passavam para mãos masculinas para serem cardadas, isto é, desfiadas e penteadas e só depois, em serões de labor esforçado, começavam a nascer as meadas dos dedos das fiandeiras e das suas rodas de fiar. Segue-se o tingimento dos fios feito a partir de corantes naturais, como os lírios tintureiros, o trovisco, o pau campestre, o pau-brasil, o anil, a garança e a cochinilha. Em todos estes processos, havia o sábio aproveitamento dos recursos locais, de técnicas, materiais, objetos e saber-fazer que, ao longo dos séculos, tem mantido viva uma arte que fascina quem a contempla.

Otília Freixa, 60 anos, é uma das bordadeiras que vai mantendo vivo o tapete de Arraiolos.

Hoje, a ameaça principal à arte tapeteira é a escassez de mão-de-obra e a falta de quem ensine os jovens. Antigamente, a transmissão de conhecimentos era feita no seio familiar, de mães para filhas. Com o aparecimento de unidades de produção, no século XX, muitas jovens aprendiam o ofício com as mestres. Com o declínio das oficinas, essa integração de saberes ficou em risco e, sem formação, a arte pode perder-se.

Olinda Freixa, 60 anos, é uma das bordadeiras que vai mantendo vivo o tapete de Arraiolos. Sentada numa cadeira baixa decorada ao estilo alentejano - as mais confortáveis para trabalhar, confidencia - é parte integrante do percurso expositivo do CITA, onde demonstra a arte do bordado. Com destreza, vai preenchendo a ponto miúdo o desenho marcado na tela de serapilheira, enquanto esclarece os visitantes, seja sobre as voltas da agulha na realização do ponto ou as dificuldades do ofício. Já perdeu a conta a quantos tapetes lhe nasceram das mãos hábeis em 48 anos de um labor que lhe massacra os dedos, as costas e lhe causa alergias. Teima em resistir. Conhece os meandros do ponto, as possibilidades das lãs, os nomes dos desenhos dos tapetes. “Este é um Santa Teresinha”, explica mostrando o desenho que tem em mãos.