Anda à procura de uma casa para uma estadia perfeita na próxima ida ao Algarve para fugir às unidades hoteleiras mais concorridas? Então o melhor é consultar o site da SandyBlue, uma empresa que arrenda propriedades de luxo, apartamentos e moradias, para descansar ou (tele)trabalhar, na região de Vale do Lobo, da Quinta do Lago e de Vilamoura. Fundada há 15 anos, em 2006, esta agência presta também assistência aos que contratam os seus serviços, propondo atividades que fazem a diferença.

"O triângulo dourado do Algarve oferece tudo o que precisa para ser verdadeiramente feliz, em segurança", garante a SandyBlue em comunicado de imprensa. "No momento da reserva, os hóspedes conhecem o seu concierge pessoal, a pessoa que ficará responsável por gerir todos os aspetos relacionados com a sua estadia e por quaisquer solicitações adicionais, como sejam o aluguer de um carro, uma reserva num restaurante ou a marcação de atividades desportivas e passeios", esclarece a empresa.

Além de serviços de babysitting ou a possibilidade de contratar um cozinheiro particular, a SandyBlue disponibiliza ainda, à chegada, um cesto de boas-vindas com produtos locais. Aulas privadas de ioga, de surfe, de caiaque e de padel, treinos personalizados, fisioterapia, workshops de culinária, aluguer de bicicletas e cabeleireiro são outras das atividades propostas. Os mais radicais podem ir apanhar amêijoas na Ria Formosa, degustar ostras num passeio de barco ou ir a um pomar local apanhar laranjas.