As telenovelas celebrizaram Copacabana como a mais emblemática praia do Rio de Janeiro, mas será mesmo a melhor? Ana Gomes tem uma opinião diferente e recomenda outros spots. Até porque, com família instalada na cidade, a blogger sabe bem o que é viver como uma verdadeira carioca.

A autora de A Melhor Amiga da Barbie já tinha visitado o Rio duas vezes, mas na última viagem partilhou o voo de dez horas com alguém que lhe é muito querido. Ana Gomes conta tudo sobre este regresso tão especial no vídeo que se segue.