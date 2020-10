Uma escapadinha até Moura: encanto, leveza e sabores alentejanos

Por entre douradas planícies, algures na margem esquerda do Guadiana, na linda cidade de Moura irá encontrar o lugar perfeito para relaxar.

Seja bem-vindo ao Hotel de Moura, antigo convento da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, um hotel com um indescritível valor histórico, arquitectónico e artístico.

A partir do hotel pode visitar a Barragem de Alqueva, que fica a cerca de 7 quilómetros, aproveitar diversas oportunidades de degustação de vinhos e especialidades gastronómicas regionais.

Com preços a partir dos 42,50 euros a noite, vale mesmo a pena explorar esta sugestão.

Respirar ar puro e ficar numa mansão histórica no Luso

O Hotel Alegre é um boutique hotel histórico, familiar e intimista, localizado nas Termas de Luso, no sopé da romântica Mata do Buçaco, um refúgio de saúde e bem estar. É o local perfeito para se livrar do stresse do dia a dia e se refugiar para recarregar baterias.

Sugerimos relaxar no jardim exuberante ou visitar o terraço para banhos de sol com vista para a vila. Com preços convidativos por noite, não há desculpa para não "fugir" para aqui.

Um hotel onde pode conjugar uns dias de descanso com trabalho remoto

O grupo YOTEL rompe com as convenções tradicionais dos hotéis. É, acima de tudo, um local com um elevado sentido de comunidade, com espaços elegantes e inteligentes que convidam a relaxar, trabalhar ou conviver.

Inspirado em viagens de primeira classe, reúne elementos essenciais dos hotéis de luxo com o design de espaços pequenos e inteligentes. Além disso, é a base perfeita para visitar os principais pontos de interesse da cidade, já que está apenas a 1o minutos deles.

Saiba que ofertas este hotel tem para si.

Um spa com vista para a ria de Aveiro

O Meliá Ria Hotel & Spa está localizado junto a um dos canais da Ria de Aveiro e a 5 minutos do centro histórico da cidade.

Por um preço especial pode usufruir até 2 noites, um jantar e duas massagens. Pode ainda fazer um passeio pela praia da Barra, que se encontra a pouco mais de 8 quilómetros.

Um hotel no meio de tantos passeios

Com uma localização privilegiada, o Meliá Braga Hotel & Spa está situado a 5 minutos do centro da cidade, centros comerciais e do Centro Ibérico de Nanotecnologia. Ainda nas proximidades, o Santuário Bom Jesus, a Universidade do Minho e o Parque Nacional da Peneda-Gerês são alguns dos locais que não deve deixar de visitar.

E ao final do dia, que tal um mergulho na piscina interior ou uma massagem no spa? O hotel tem precisamente um pacote que lhe oferece até 2 Noites + 1 Jantar + 2 Massagens.

Vamos ver o mar

Albufeira, no Algarve, é daqueles destinos que apetece visitar em qualquer época do ano. E se a estadia for num estúdio intimista para 2 pessoas com vista para o mar, ainda melhor.

Pois é precisamente aquilo que os Apartamentos Soldoiro têm para lhe propor, e encontram-se apenas a 1 minuto a pé da Praia da Oura.

Viver a magia de um castelo

A Casa de S. Thiago do Castelo, em Óbidos, é o local ideal para uma estadia romântica.

Gozando de uma localização privilegiada, defronte do Castelo de Óbidos, em pleno centro histórico da Vila, destaca-se do casario envolvente, sendo fotografada diariamente por centenas de visitantes.

E não faltam locais para visitar à volta, como é o caso do Buddha Eden Garden ou do Dino Parque Lourinhã.