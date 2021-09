Com a pandemia a limitar as viagens e algumas das amenidades oferecidas pelos hotéis, como o serviço de quartos, há que reinventar. E neste caso, o pequeno-almoço flutuante foi uma das tendências que rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro.

Os viajantes podem, assim, mimar-se relaxando dentro e ao redor da sua piscina privativa enquanto tomam a primeira refeição do dia, que flutua pacificamente na água.

Aqui ficam 6 estadias ao redor do mundo que oferecem um pequeno-almoço flutuante:

Kamandalu Ubud - Ubud, Indonésia

Com o pequeno-almoço flutuante a ser uma tradição bem conhecida em Bali, não é surpreendente que a bela ilha ofereça muitas oportunidades para os viajantes desfrutarem desta experiência.

Situado na encosta de Ubud, que tem uma localização central em Bali e com vista para o Rio Petanu, o Kamandalu Ubud oferece acomodações luxuosas, inspiradas nas aldeias tradicionais de Bali.

Com vista para a vegetação tropical e os arrozais, que lugar melhor para acordar e ver o nascer do sol, enquanto saboreia panquecas de banana e frutas tropicais frescas na piscina?

Hotel Chalet Al Foss - Vermiglio, Itália

Vai ficar impressionado ao hospedar-se no Hotel Chalet Al Foss. Este impressionante hotel está localizado numa área tranquila de Val di Sole, a uma curta distância de Vermiglio.

Oferecendo vistas panorâmicas do glaciar Presanella, acordar aqui todas as manhãs parece um sonho. Os visitantes podem pedir uma bandeja flutuante do pequeno-almoço fresco pela manhã, ou podem optar por saborear uma taça de champanhe no final do dia, na piscina, enquanto apreciam as vistas incríveis. Mesmo no inverno, quando os topos das colinas nevadas se tornam ainda mais numa experiência mágica.

Cocobay Resort Antigua - Johnsons Point, Antígua e Barbuda

Cercado por coqueiros, praias de areia branca e um mar de águas azuis e cristalinas, o Cocobay Resort Antigua é uma estadia com tudo incluído num lugar paradisíaco.

Enquanto desfruta do belo cenário tropical, nada melhor do que tomar o pequeno-almoço na piscina para ganhar energia para um dia repleto de mergulho com snorkel, caiaque e vela, as atividades oferecidas pela propriedade.

Banyan Tree Phuket - Phuket, Tailândia

Com vista para o mar, o Banyan Tree Phuket oferece refúgios tropicais luxuosos com opções gastronómicas premiadas. E quem disse que uma refeição requintada só pode ser apreciada num restaurante? Os hóspedes do Banyan Tree Phuket também podem desfrutar de uma experiência gastronómica requintada na piscina.

Oferecendo pequeno-almoço flutuante mediante pedido, com croissants frescos, sumos e ovos benedict à parte, não há nada melhor para começar o seu dia antes de explorar Phuket, juntando-se a uma das muitas atividades e atrações da ilha.

LUX North Male Atoll Resort & Villas - North Male Atoll, Maldivas

O LUX North Male Atoll Resort & Villas oferece opções gastronómicas flutuantes aos seus hóspedes, tornando-a uma estadia perfeita para viajantes que desejam experimentar diferentes opções gastronómicas.

Castelli Hotel - Laganas, Grécia

Localizado na ilha de Zakynthos, o Castelli Hotel é o refúgio ideal para relaxar e aproveitar o sol. O hotel amigo do ambiente oferece quartos repletos de luz natural e uma varanda ou terraço com vista para os olivais.

Os hóspedes também podem optar por ficar num dos quartos superiores, que oferecem piscinas privativas onde opções flutuantes de pequeno-almoço também podem ser experimentadas.

Sugestões: Booking.com