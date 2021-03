São cada vez mais as marcas de moda que desenvolvem estratégias de produção com fortes preocupações ambientais. Eco-friendly, consciente, casual e moderna, a Peter Jo Kids, fundada no Porto em 2016, é uma empresa nacional que recorre às melhores matérias-primas naturais, como algodão orgânico, o linho, o bambu e o algodão de musselina para fabricar vestuário com qualidade para meninas dos 0 aos 12 anos. A produção é feita em Portugal e está assente numa gestão de stocks sustentável e responsável.

Temos três vouchers de 50 €, para gastar na loja online da Peter Jo Kids, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, para além de a seguir no Facebook ou no Instagram, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o nome de um dos países que comercializam esta etiqueta e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.roupa@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 19h00 do dia 10 de abril de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

