Para que nenhuma mulher com uma pele seca, madura e sensível tenha de abdicar da sua rotina anti-idade, a Sensilis lançou a nova gama Eternalist A.G.E. que repara em profundidade os sinais causados pelo envelhecimento, redensificando e modelando o volume facial ao mesmo tempo que regenera as peles maduras. Uma linha de produtos veganos, amiga do ambiente, com fórmulas sem silicone, sem fenoxietanol, sem filtros químicos, sem óleos minerais e sem laurilsulfato de sódio, com um perfume hipoalergénico.

A gama Eternalist A.G.E. integra um sérum redensificante e regenerador, um creme de dia antiglicação que redensifica, retexturiza e ilumina, um creme de olhos revitalizante antirrugas que reduz papos e olheiras e refirma as pálpebras descaídas, um tratamento lifting refirmante para pescoço, decote e braços que corrige as rugas do pescoço e duplo queixo, uma máscara reparadora que reduz a fragilidade capilar, remodela e regenera e ainda um suplemento alimentar com colagénio marinho hidrolisado e ácido hialurónico.

Com extratos de centelha-asiática, uma planta, que estimulam a produção de colagénio e reduzem o aparecimento de rugas, a Eternalist A.G.E. [Mask], uma das novidades que a marca apresentou ao mercado no primeiro trimestre de 2021, também integra na sua formulação péptidos biomiméticos que previnem o aparecimento de imperfeições, de irregularidades e de sinais de envelhecimento e, ainda, óleo de bambu, um ingrediente que diminui a vermelhidão, ilumina, remodela e regenera as peles maduras e sensíveis.

Temos 15 unidades da máscara Eternalist A.G.E. [Mask] da Sensilis para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o tempo de atuação do produto indicado e enviar, de seguida, a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempos.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h00 do dia 19 de abril 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!