Todos os dias, ouvimos e lemos notícias de agressões ao nosso planeta. Para deixarem um mundo melhor às gerações vindouras, Maria José Nobre e Rúben de Almeida Domingues, dois amigos de longa data com vasta experiência nos setores da cosmética de consumo e da higiene pessoal, resolveram unir esforços em prol do meio ambiente e, a 13 de junho de 2019, após 12 meses de preparação, de estudo de fórmulas de desenvolvimento e de testagem de formulações, lançaram a Terra Saboaria Artesanal.

Esta empresa, 100% portuguesa, desenvolve, produz e comercializa produtos de cosmética e bem-estar, recorrendo a métodos artesanais reconhecidos, utilizando ingredientes 100% naturais, incluindo plantas, flores, água, sais minerais, óleos, apresentados em embalagens 100% recicláveis. Para além de vários tipos de sabonetes, fabrica champôs, condicionadores, desodorizantes, loções corporais, esfoliantes, óleos sólidos para a barba masculina, after shaves e ainda velas perfumadas.

Temos cinco packs compostos por cinco produtos de cuidados pessoais masculinos da Terra Saboaria Artesanal para oferecer, compostos por um champô e sabonete 2 em 1 em barra Him, um sabonete facial em barra para barbear Shaving, um bálsamo after shave em barra de rápida absorção Balm, um desodorizante em barra natural Deo e um óleo sólido para a barba Groomm com perfume mediterrânico.

Para se habilitar, para além de seguir a marca no Instagram, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome de outra das novidades da Terra Saboaria Artesanal e enviar a resposta para o modernlife@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h00 do dia 26 de abril de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!