As suas noites são curtas e, no dia seguinte, a sua pele (também) acorda com sinais de fadiga? A solução passa por aplicar NCEF-Night Mask da Filorga. Este cuidado noturno contém NCEF, um complexo polirrevitalizante exclusivo da marca, com 50 ingredientes, incorporado pela primeira vez em concentrações comparáveis às que são usadas nas mesoinjeções originalmente desenvolvidas pela marca de dermocosmética francesa, criada em 1978 pelo médico francês Michel Tordjam, especialista em biologia celular.

Este creme integra ainda um complexo com Melatonin-CX, um ativo revitalizante que ativa a síntese da melatonina, a hormona do sono, desencadeando os processos noturnos de reparação da pele. Contém ainda um potenciador de preenchimento com ácido hialurónico e colagénio que reestrutura a epiderme, conferindo-lhe um aspeto mais jovem e saudável na manhã seguinte. Além disso, conta também com um ingrediente ativo desintoxicante natural que reduz o stresse oxidativo e o efeito nefasto da poluição.

