Natalina Cóias, uma educadora de infância que adora ouvir e contar histórias, nasceu em 1972 e tem vindo a destacar-se como uma das mais talentosas ilustradoras nacionais. Com presença assídua nos principais festivais de literatura infantil, já deu corpo a uma princesa agitada que não quer dormir, a dois pequenos seres gorduchos que se penduram nos nossos olhos quando ficamos com sono, a uma ovelha que tudo faz e, agora, a Nico, um unicórnio muito especial.

Em "Nico", publicado pela editora Minotauro, um livro da coleção Ali-Baba, narra as aventuras que uma personagem que cativa os que a encontram com os seus espirros mágicos. Temos cinco exemplares desta obra da literatura infantil para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da editora, descobrir o nome de outro título da autora e enviar a resposta por e-mail para o endereço de correio eletrónico passatempo.livrosinfantis@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS.

As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas. Pode enviar-nos as suas participações até às 18h00 do dia 8 de janeiro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!