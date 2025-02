Ingredientes frescos, pratos variados e adaptados a quotidianos agitados, refeições de conforto agora que o inverno se instalou. Eis, resumidamente, como podemos caracterizar os almoços n'A Padaria Portuguesa. A partir deste mês de fevereiro os almoços n'A Padaria Portuguesa diversificam a oferta com novidades no que respeita ao prato do dia. Agora, passamos a contar, à refeição principal, com dois pratos quentes. Um elenco de sabores que inclui Arroz de pato + Lasanha de atum (2ª feira), Farfalle com salmão + Ervilhas com ovo escalfado (3ª feira), Strogonoff de frango + Chilli vegetariano (4ª feira), Bacalhau com natas + Frango oriental (5ª feira) e Caril de camarão + Lasanha vegetariana (6ª feira).

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar o prato do dia durante uma semana (dias úteis) n'A Padaria Portuguesa, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo. Temos dez prémios por semana para oferecer. O voucher da refeição tem o valor de 7,99€ por pessoa (não inclui o sumo). A oferta é válida até 14 de março.

O passatempo termina a 21 de fevereiro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia. Os vouchers serão enviados por correio na semana seguinte ao anúncio da lista de vencedores.

Boa sorte.