Uma freira e dois cardeais encontram o corpo do recém-eleito papa sem vida. O cadáver está sentado na cama, com as mangas da roupa destruídas, os óculos postos no rosto e um livro seguro nas mãos. O mundo, surpreendido, reage à notícia com choque, sobretudo, quando Pedro, um delator em parte incerta, regressa à ribalta e contraria a versão oficial. Porém, tudo muda quando imagens de um escritor famoso vêm à tona, colocando-o na cena do crime.

Enquanto as dúvidas se instalam, um jornalista dedica-se à investigação do desaparecimento de uma adolescente. Mas eis que um recado misterioso é encontrado na redação da Radio Vaticana. Com a ajuda de um professor universitário e da sua intrépida esposa, os três lançam-se numa demanda chocante pela verdade. O corpo da jovem está no local para onde aponta o anjo, o que os deixa ainda mais intrigados. A partir desse momento, tudo pode acontecer.

Pleno de reviravoltas e volte-faces surpreendentes, intimista, apaixonante e inspirado em factos reais, "A Morte do Papa", o novo livro de Nuno Nepomuceno, conduz-nos até um dos maiores mistérios da história da Igreja Católica, a morte de João Paulo I. Tendo como base os cenários únicos da Cidade do Vaticano, este é um thriller religioso arrebatador, de leitura compulsiva, que desvenda os meandros de um mundo onde a ambição humana desafia o poder de Deus.

Temos 10 exemplares do livro "A Morte do Papa" de Nuno Nepomuceno, publicado pela Cultura Editora, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, só tem de aceder ao site da editora, descobrir o nome de outro título em destaque e enviar, depois, a resposta por e-mail para o endereço de correio eletrónico passatempo.livro@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e número de identificação fiscal. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 18h00 do dia 23 de fevereiro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!